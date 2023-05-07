Франция

Наставник "провансальців" поділився своїми думками після гри з Лансом.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор прокоментував поразку своєї команди у матчі 34 туру французької Ліги 1 проти Ланса (1:2).

"Не думаю, що Ланс був кращий за нас, але матч вирішувався в деталях. Для мене гол Санчеса чистий, але я не хочу багато говорити про суддівство. Алексіс сказав мені, що був гол, що він був законним, і я йому вірю. Я подивився повтор і не побачив порушення правил.

Деталі мають значення. Це футбол. Ланс сильно тиснув, як і ми. Ми пропустили гол після кутового. Вони мали моменти, щоб забити ще, але й у нас вони теж були.

Ланс — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Деталь – це друга жовта для Медіни. Я сказав судді, що в нього вистачило мужності для скасування гола Санчеса, але не вистачило мужності дати другу жовту Медіні. Якщо у нього є яйця, він також повинен мати яйця і для таких рішень", — наводить слова Тудора RMC Sport.

Через поразку Марсель втратив друге місце у Лізі 1, пропустивши вперед Ланс, у якого 72 очки. Між командами два бали, а лідируючий ПСЖ має 75 очок, але у парижан є гра в запасі.

Раніше повідомлялося, що Маліновський отримав середню оцінку за матч проти Ланса.