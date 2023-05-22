Іспанія

Форвард ПСЖ встав на бік футболіста Реала.

Зустріч поміж Валенсією та мадридським Реалом на Местальї в рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги завершилась мінімальною перемогою господарів поля та грандіозним скандалом, пов’язаним із потенційними проявами расизму відносно нападника гостей Вінісіуса Жуніора.

Валенсія — Реал Мадрид 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення зустрічі бразильський форвард у своїх соціальних мережах залишив повідомлення з критикою на адресу керівництва чемпіонату, на яке трохи згодом довелось відповідати президенту Ла Ліги Хав’єру Тебасу.

Однак звернення очільника футболу гравця не заспокоїло, тому Вінісіус був вимушений вчергове підняти це питання на широкий загал.

Підтримати футболіста Реала в його намаганнях відновити справедливість узявся нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе.

"Ти не один. Ми всі з тобою й підтримуємо тебе в цій спільній боротьбі", — заявив французький виконавець.

Нападника Реала за ходом звітного протистояння було вилучено за удар в обличчя супернику, а після завершення гри Ла Ліга одразу розпочала розслідування інциденту.