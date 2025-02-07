Франція

Бразилець намагатиметься показати, що залишився на високому рівні.

Новоспечений форвард Сантоса Неймар прокоментував слова тренера Аль-Хіляля Жорже Жезуша, який заявив, що він не на тому ж рівні, що й товариші по команді.

"Я готовий грати. У мене немає 90 хвилин, тому що я довго відновлювався після травми, серйозної травми; потім я повернувся і знову травмувався. Я тренувався, але мені потрібно було грати, відчувати себе щасливим. Я був дуже розчарований тим, що сказав Жорже Жезуш, коли він заявив, що я не на тому ж рівні.

На тренуванні все було зовсім інакше, я доводив, що я у формі, щоб грати, як і інші гравці. Мені не подобається говорити про це, створювати полеміку, але це реальність. Я знав, що можу довести, що він помиляється. Поле каже, і це єдине місце, де я можу захистити себе від усієї критики, від усього, що люди думають про мене", — цитує Неймара ТМW.

Раніше повідомлялося, що контракт Неймара з Сантосом матиме короткостроковий характер — на шість місяців без опції продовження, оскільки зірковий нападник сподівається повернутися влітку до Європи.