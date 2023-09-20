Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на ЧС-2024, що відбувся 20 вересня 2023 року, 19:00.

Збірна України у матчі другого туру відбіркового етапу ЧС-2024 з футзалу поступилася національній команді Польщі (2:3).

Команда Олександра Косенка вела в рахунку 2:0 під час першого тайму завдяки зусиллям Корсуна та Педяша. Однак ще до перерви поляки зрівняли цифри на табло, а авторами голів стали Крезель і Ципун, воротар "синьо-жовтих", що зрізав м'яч у свої ворота.

Перемогу польській збірній приніс забитий м'яч у виконанні Марека на 34 хвилині зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Польща у 2 турі відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу:

Україна — Польща 2:3

Голи: Корсун, 11, Педяш, 13 — Крезель, 13, Ципун, 20 (автогол), Марек, 34.

Україна: Ципун — Корсун, Фаренюк, Швед, Шотурма.

Запасні: Семенченко, Жук, Завертаний, Зварич, Мельник, Педяш, Савенко, Чернявський.

Польща: Калужа — Заставнік, Крезель, Лутецкі, Скєпко.

Запасні: Каневський, Кубік, Лещак, Мадзьонг, Марек, Мрувєц, Наврат, Сендлевський, Шадурський.

Попередження: Семенченко, Шотурма — Лутецкі.