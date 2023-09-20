Футзал

Команда Олександра Косенка мала перевагу у два м'ячі, але все ж таки поступилася полякам.

У матчі другого туру відбіркового циклу чемпіонату світу 2024 року з футзалу збірна України поступилася Польщі з рахунком 2:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині, коли у воротах поляків розписався Ігор Корсун. За дві хвилини "синьо-жовті" подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Олександра Педяша.

Проте ще до перерви поляки змогли відігратися: спочатку українців засмутив Томаш Крезель, а потім на останній хвилині першого тайму наш воротар Кирило Ципун невдало зіграв на перехопленні і від його ноги м'яч заскочив у сітку воріт.

У другому таймі перевага як за моментами, так і за самою грою була за командою Олександра Косенка, проте втілити її в забитий м'яч не вдалося, на відміну від поляків, які реалізували один із своїх рідкісних моментів. Переможним голом для Польщі відзначився Міхал Марек на 34 хвилині зустрічі.

Таким чином, Україна посідає третє місце у групі В, набравши три очки за стартовий розгром Бельгії (10:2). У поляків три набрані очки. У паралельній грі Сербія та Бельгія переможця не визначили – 3:3. У підсумку у сербів чотири очки, а у бельгійців – один бал.

Свій наступний матч Україна проведе 6 жовтня – це буде гра проти лідера квартету – Сербії.

Україна — Польща 2:3

Голи: Корсун, 11, Педяш, 13 — Крезель, 13, Ципун, 20 (автогол), Марек, 34.

Україна: Ципун — Корсун, Фаренюк, Швед, Шотурма.

Запасні: Семенченко, Жук, Завертаний, Зварич, Мельник, Педяш, Савенко, Чернявський.

Польща: Калужа — Заставнік, Крезель, Лутецкі, Скєпко.

Запасні: Каневський, Кубік, Лещак, Мадзьонг, Марек, Мрувєц, Наврат, Сендлевський, Шадурський.

Попередження: Семенченко, Шотурма — Лутецкі.