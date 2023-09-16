Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на ЧС-2024, що відбувся 15 вересня 2023 року, 21:00.
Збірна України з футзалу, АФУ
16 вересня 2023, 00:44
У першому турі кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу національна збірна України зустрілася з Бельгією та не залишила жодних шансів супернику.
Підопічні Олександра Косенка відправили у ворота суперника аж десять м'ячів, успішно стартувавши у відбору на майбутній мундіаль.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бельгія — Україна у 1 турі відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу:
Бельгія - Україна 2:10
Голи: Ель-Факірі (12, 35) — Шотурма (1), Педяш (10, 23), Швед (10), Мельник (13), Абакшин (14, 19, 20), Корсун (25), Фаренюк (29)
Бельгія: Вранкен — Ах. Сабабті, Грелло, Діллін, Уаді
Запасні: Ідріссі, Аб. Сабабті, Каддурі, Аднан, Лпмсайя, Ель-Факірі, Дабі-Реда, Вален, Бейл
Україна: Ципун, Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма
Запасні: Савенко, Мельник, Жук, Чернявський, Абакшин, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний