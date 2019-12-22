Германия

Наставник похвалил команду после победы в заключительном матче года.

Тренер Баварии Ханс Флик поделился своим мнением о победе над Вольфсбургом в 17-м туре Бундеслиги.

"Красные" победили дома со счетом 2:0, забив два гола в последние 10 минут.

"Вольфсбург показал очень хорошую игру. Мы же, определенно, играли не лучшим образом. Это также связано с тем, что футболисты Вольфсбурга отлично оборонялись и грамотно закрывали свободные зоны.

Я просто горд своей командой, которая, как и в предыдущих матчах, заслужила победу. Парни до самого конца верили в победу, это мне очень понравилось. Команда становится все более сплоченной, сегодня она заслужила три очка", – рассказал Флик в комментарии официальному сайту клуба.

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