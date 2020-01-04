Германия

Чемпион Германии прибыл на сбор в Доху.

Бавария провела первую тренировку на зимнем сборе, проходящем в Катаре — сообщил официальный сайт чемпиона Германии.

В Доху отправились 26 футболистов, причем некоторые ведущие исполнители остались дома.

Свой первый матч после зимнего перерыва Бавария проведет 19 января против Герты в Берлине.

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