Чемпион Германии прибыл на сбор в Доху.
Фото ФК Бавария
04 января 2020, 23:15
Бавария провела первую тренировку на зимнем сборе, проходящем в Катаре — сообщил официальный сайт чемпиона Германии.
В Доху отправились 26 футболистов, причем некоторые ведущие исполнители остались дома.
Свой первый матч после зимнего перерыва Бавария проведет 19 января против Герты в Берлине.
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