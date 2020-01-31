Германия

Австрийский защитник продолжит карьеру в стане франфуртцев.

Айнтрахт подписал Штефана Ильзанкера из РБ Лейпцига, сообщает официальный сайт франкфуртцев.

Контракт с опытным австрийским защитником подписан до лета 2022-го года. Сумма трансфера не разглашается.

В текущем сезоне Штефан Ильзанкер провел лишь семь поединков в футболке "быков" во всех турнирах.

Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.

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