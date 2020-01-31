Австрийский защитник продолжит карьеру в стане франфуртцев.
ШТЕФАН ИЛЬЗАНКЕР, ФОТО ФК АЙНТРАХТ
31 января 2020, 17:07
Айнтрахт подписал Штефана Ильзанкера из РБ Лейпцига, сообщает официальный сайт франкфуртцев.
Контракт с опытным австрийским защитником подписан до лета 2022-го года. Сумма трансфера не разглашается.
В текущем сезоне Штефан Ильзанкер провел лишь семь поединков в футболке "быков" во всех турнирах.
Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.
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