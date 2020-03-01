Германия

Берлинцы продолжили скандальный флешмоб фанатов Баварии.

В рамках 24-го тура чемпионата Германии Унион в родных стенах принимает Вольфсбург, побеждая по итогу первого тайма со счетом 1:0.

Примечательно, что под самый занавес первой половины арбитр прервал поединок из-за оскорбительный баннеров болельщиков хозяев.

“Collective punishments scrapped in 2017, and now currying favour with Hopp. Two steps back! F*** you, DFB”



More banners, this time from 1. FC #Union #Berlin supporters. Referee again stops play, PA announcement, game resumes.



[📷 @braneck] #fcunion #bundesliga pic.twitter.com/nryT7KCOuR — Matt Ford (@matt_4d) March 1, 2020

"Коллективные наказания были отменены в 2017 году, и теперь они пользуются популярностью у Хоппа. Два шага назад! Иди на**й, НСФ", — таким образом фанаты "железных" выразили свой протест против Немецкого футбольного союза, который обещал впредь не использовать правило коллективного наказания.

Кроме того, берлинцы вспомнили президента Хоффенхайма Дитмара Хоппа, которого ранее в матче "деревенских" против Баварии оскорбляли болельщики мюнхенцев. Напомним, одной из главных причин негативного отношения к Хоппу является то, что функционеру удалось обойти правило 50+1, владея практически всеми акциями Хоффенхайма.

Отметим, что арбитр матч возобновил, и команды ушли на перерыв.