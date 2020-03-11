Германия

Легендарный немецкий форвард может вернуться в свой бывший клуб.

Главный тренер Баварии Ханси Флик сообщил, что Мирослав Клозе – кандидат на должность помощника главного тренера в клубе на следующий сезон. Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

Клозе выступал за Баварию 2007 по 2011 год, забив 24 гола в 98 играх Бундеслиги. Сейчас он работает в клубе тренером команды U-17.

Контракт Ханси Флика с Баварией рассчитан до конца сезона. Пока неизвестно, останется ли Ханси, однако при нем команда вернулась на первую строчку Бундеслиги, а также фактически сняла вопросы о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв Челси 3:0 в Лондоне.

В первых 15 матчах при Флике в Бундеслиге Бавария набрала 37 очков – больше было только под руководством Хосепа Гвардиолы.