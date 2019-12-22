Германия

Руководство Баварии подтвердило, что до окончания сезона Ханси Флик будет руководить командой.

После победы над Вольфсбургом в 17-м туре чемпионата Германии состоялась встреча генерального директора Баварии Карла-Хайнца Румменигге, спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича и исполняющего обязанности главного тренера команды Ханси Флика, по результатам которой Флик утвержден в своей должности до конца сезона — сообщил официальный сайт чемпиона Германии.

"Бавария довольна работой Флика, – сказал Румменигге. – Это касается как результатов, так и качества игры. Надеюсь, в следующем году движение в выбранном направлении продолжится".

"Ханси заслуживает нашего полного доверия, – добавил Салихамиджич. – Я убежден, что с ним мы сможем добиться успехов в чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге чемпионов".

В Бундеслиге Бавария ушла на зимний перерыв на третьем месте, отставая от лидирующего РБ Лейпциг на четыре очка, а в Лиге чемпионов выиграла все матчи в группе и встретится в 1/8 финала с Челси.

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