Германия

Дамир Смолян высказался о будущем своего клиента.

Футбольный агент Дамир Смолян, представляющий интересы нападающего Манчестер Сити Лероя Сане, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в мюнхенскую Баварию, которая не первый год интересуется немецким вингером.

"Интерес Баварии мало для кого станет открытием. Это единственный клуб в Германии, в котором Сане видит свое будущее и может сделать следующий шаг в своей карьере. Он считает, что у мюнхенцев есть все для достижения его главный цели — победы в Лиге чемпионов".

Несмотря на то, что Сане склоняется к переходу в Баварию, у него также есть предложения и от других клубов.

"Другие элитные европейские клубы также спрашивали нас о ситуации с Лероем", — приводит слова агента Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Бавария готова осуществить трансфер Лероя Сане, но за 30-50 миллионов евро.

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