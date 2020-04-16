Германия

Чемпион Германии надеется, что из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, цена на полузащитника Манчестер Сити упадет еще больше.

Бавария не спешит с завершением переговоров по трансферу Лероя Сане, поскольку намерена выяснить, насколько финансовый кризис, грядущий в мировом футболе, скажется на трансферном рынке — сообщает Bild.

По мнению немецкого издания, предельная цена, за которую Бавария, уже подготовившая для Сане четырехлетний контракт, готова выкупить футболиста, составляет 70 миллионов евро.

Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге говорил, что после травмы Сане стоит не более 30-50 миллионов, хотя раньше стоил 100-120 миллионов.

24-летний вингер национальной сборной Германии (21 матч, 5 голов) выступал за Шальке (57 матчей во всех турнирах, 13 голов) и Манчестер Сити (134, 39). Его контракт с "горожанами" истекает 30 июня 2021 года.

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