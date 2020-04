Гари Линекер, который ныне работает телеэкспертом, вел беседу с Альфонсо Дэвисом о его роли в Баварии через Zoom, когда у молодого футболиста зазвонил телефон. Дэвис потянулся за телефоном, глянул на него, а затем отключил и извинился. "Это был Роберт Левандовски?" – пошутил Линекер. Дэвис улыбнулся и объяснил, что звонил его учитель немецкого, который хотел напомнить, что у них запланирован урок.

Дэвису всего 19 лет, но он уже успел стать одним из самых перспективных молодых футболистов в мире. Он присоединился к Баварии из Ванкувер Уайткэпс в январе 2019-го за сумму около 10 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для МЛС на тот момент. Левый фулбек провел шесть матчей во второй половине сезона-2018/19, но по-настоящему проявил себя уже в этом сезоне.

В феврале он очаровал мировую публику в матче с Челси, когда Бавария победила на Стэмфорд Бридж со счетом 3:0 в первой встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Впечатленный его игрой Линекер написал тогда такой твит: "Родители Альфонсо Дэвиса сбежали из Либерии после начала гражданской войны. Он родился в лагере для беженцев в Гане, а в пятилетнем возрасте переехал в Канаду. В 19 лет он уже великолепно выступает за Баварию. Какая прекрасная история".

Недавно Дэвис подписал новый долгосрочный контракт с Баварией. Он успел заработать всеобщую любовь благодаря своему дружелюбию и ироничному отношению к своим успехам. Также он со всей серьезностью относится к поддержке беженцев, сотрудничая с Комитетом ООН по вопросам беженцев (UNHCR). Дэвис планирует провести три онлайн-матча в турнире по Pro Evolution Soccer против Асмира Беговича, который сам был беженцем, чтобы собрать средства для борьбы с коронавирусом.

– Альфонсо, приятно с тобой встретиться, хоть и при таких обстоятельствах. Для начала, как тебе живется в условиях самоизоляции?

– Все хорошо. Команда возобновила тренировки несколько недель назад, чему я очень рад. Ситуация по-прежнему сложная, поэтому мы лишь выполняем часть своей работы и стараемся оставаться дома.

– Уверен, вскоре мы сможем вернуться к нашей обычной футбольной жизни. Ты, очевидно, столкнулся с некоторыми трудностями в жизни, родившись в лагере для беженцев. Ты помнишь что-то из своего детства в лагере Будубурам?

– Я не очень хорошо помню те годы. Но мне хотелось бы. Я даже не помню, как начинал играть в футбол, хотя я точно играл там. Родители не особо хотят делиться с детьми такими воспоминаниями, но они мне кое-что рассказывали об этом, потому что это часть нашей жизни.

– Тебе когда-нибудь хотелось вернуться в Гану или Либерию?

– Я спрашивал родителей об этом, поскольку у нас остались родственники в обеих странах, но на данном этапе мне нужно немного подождать.

– Для вашей семьи все сложилось весьма хорошо после переезда в Канаду, но такой переезд для вас был, наверное, непростым.

– Да, было тяжело. Но также было замечательно, что мы смогли переехать в другую страну, делать то, что мы хотели, и быть собой. Думаю, моя семья хорошо справилась. Очень горжусь ими.

– И ты, конечно, смог пойти в школу, что очень важно для каждого ребенка.

– Конечно. Я очень любил ходить в школу. Футбол когда-нибудь заканчивается, поэтому образование необходимо.

– Когда ты понял, что достаточно хорош в этой игре?

– Пока не переехал в Ванкувер в 2016 году и не поступил в академию Уайткэпс. Когда мне удавалось присутствовать на матчах первой команды, я думал: "Это то, чем я хочу заниматься. Это моя мечта". Я всегда выкладывался на тренировках и в матчах, а сейчас выступаю за одну из лучших команд в мире.

– Тебе было 14, когда ты уехал из дому и отправился в Ванкувер. Слышал, твоя мать особенно переживала, что ты собьешься с пути и станешь плохим парнем.

– Да, это была ее самая большая тревога. Конечно, ее не было рядом и мне никто не указывал, что делать. Но в Уайткэпс существует правило, что твоя средняя успеваемость должна быть на определенном уровне, чтобы продолжать тренироваться и играть в академии, а если твои оценки ухудшаются, то тебя даже могут выгнать из академии. Там обо мне заботились.

– За кого ты болел в детстве?

– Отец – болельщик Челси.

– Правда? И что же ты сделал с Челси!

– Точно! Отцу очень нравился Дидье Дрогба. В детстве у нас всегда шли матчи Челси. Было много прекрасных команд, но у меня не было любимой. Поэтому пришлось болеть за Челси.

– Ты дебютировал в МЛС в 15-летнем возрасте, а в 2017-м, когда получил канадское гражданство, стал самым молодым игроком в истории национальной команды. В 2018-м, когда тебе было всего 18, ты стал игроком года в Канаде. Должно быть, ты очень гордишься этим достижениями.

– Я чувствую, что мой тяжелый многолетний труд приносит свои плоды. Тренер увидел во мне что-то, когда я получил канадское гражданство, и пригласил меня в команду. Награда игроку года стала для меня настоящим шоком.

– И, конечно, в январе 2019-го ты перешел в Баварию. Как это произошло? Думаю, за тобой тогда следили многие европейские клубы, включая Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль.

– Ходили слухи об интересе ко мне, но я не знаю, какие именно клубы это были. Мне никто ничего не говорил. И тогда я получил сообщение: "Бавария хочет с тобой встретиться". Я не мог поверить. Было одновременно волнительно и страшно. Я просто должен был доказать, что смогу выступать на таком уровне.

– Как прошел первый день в клубе? Знакомство с такими звездами, как Левандовски и Нойер, не пугало?

– Да! В детстве я смотрел на всех этих ребят по телевизору, а в клубе встретился с ними лично, тренировался и играл вместе с ними. Мне было очень страшно. Когда Арьен Роббен подошел ко мне познакомиться, я просто не мог поверить.

– Как тебе кажется, предыдущий жизненный опыт, включая детство в лагере и переезд из Эдмонтона в Ванкур в юношеские годы, помог тебе при переезде в Германию?

– Думаю, да. Те переезды подготовили меня к переезду за океан. Если бы не они, я бы очень скучал по дому. Я и сейчас скучаю, но могу с этим справиться.

– Мы живем в непростое время. Ты помогаешь UNHCR. Ты хотел отплатить неким образом?

– Я хочу использовать свою платформу для разговоров о проблемах беженцев и моей личной истории, чтобы вдохновлять людей помогать другим. Людям в лагерях для беженцев очень сложно соблюдать социальное дистанцирование. Им нужны чистая вода и мыло, чтобы мыть руки и еду.

– Я видел твои видео в TikTok, ты там похож на настоящего артиста. Танцуешь, поешь…

