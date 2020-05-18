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Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Марио Балотелли и Джорджо Кьеллини публично уладили свой недавний конфликт.

Впервые за долгое время мы опубликовали видеообзор недавно прошедшего футбольного матча. Вернулась Бундеслига, матчем Боруссия Д — Шальке. Без зрителей.

Юрий Семин остался без работы

На нашем сайте завершился рассказал о Манчестер Юнайтед в рамках проекта "Лучшие в историии". Мы сравнили две лучшие символические сборные в истории "красных дьяволов": по мнению редакции и по мнению читателей.

На нашем сайте вышел материал о пятерке тактических трендов, которые могут стать популярными в ближайшем будущем.

В Сети появилось фото домашней формы Реала на сезон-2020/21.

Тем временем The Guardian сообщило, что покупка саудитами Ньюкасла может сорваться.

Ньюкасл больше не любимый клуб из детства?

В рамках совместного проекта с Carlsberg, мы продолжаем рассказы о значимых личностях в истории Ливерпуля. На очереди материал под названием "Алиссон: Месси среди вратарей".

Тем временем бельгийские СМИ утверждают, что Шахтер и Брюгге пока не могут договориться о цене за Соболя.

На прошлой неделе исполнилось 45 лет со дня победы киевского Динамо в Кубке кубков. В честь этого мы предложили своим читателям пройти тест о той легендарной команде Лобановского.

Президент Динамо Игорь Суркис выразил свою точку зрения, что со следующего сезона нужно расширять лигу до 14 клубов, как об этом договаривались клубы ранее.

Вадим Адаменко, Football.ua