Вот и отгремел первый после карантина тур в немецкой Бундеслиге. Конечно, отгремел-то он при пустых трибунах, но это не уменьшает важности исторического для футбольного мира события — возвращения топ-чемпионата. Многие скептики предполагали, что команды будут "сырыми" и ярких поединков ждать не следует. Тем не менее, минувший уикэнд подарил нам как яркие противостояния, так и неожиданные результаты.

Главным поединком выходных, конечно же, была игра в Дортмунде, где местная Боруссия на родном, но пустом Сигнал Идуна Парк принимала Шальке в рамках Рурского дерби, которое считается вторым по принципиальности матчем после Дер Классикер. Естественно, перед самим противостоянием какой-либо речи о текущей форме коллективов не шло — все находились в равных условиях. Обратиться мы могли лишь к статистике, которая гласила, что Шальке не проигрывал в выездных матчах дерби уже долгих пять лет. Более того, в прошлом сезоне "синие" и вовсе увезли победу с Дортмунда, которая фактически лишила Боруссию чемпионства.

До карантина команды находились в совершенно разных игровых кондициях — "шмели" одержали семь из восьми побед после нового года в чемпионате, а "кобальтовые" — лишь одну. По ходу матча сложилось впечатление, что у клубов и не было перерыва в семь недель, а они лишь продолжили свои серии. Со старта встречи Боруссия начала первым номером, и на 29-й минуте Холанд забил первый мяч в матче и во всей Бундеслиге после рестарта. Как ответил Шальке? Никак. Хозяева взялись развивать свое преимущество, и под занавес первого тайма Геррейру точным ударом удвоил преимущество. На перерыв Боруссия ушла с комфортным преимуществом.

У Шальке есть серьезная проблема — атакующая игра. "Кобальтовые" за все матчи чемпионата в 2020 году забили лишь четыре гола, и несмотря на более-менее надежную игру в обороне, противопоставить в атакующем компоненте Дортмунду гости не сумели ничего. В перерыве Вагнер выпустил Матондо и Бургшталлера с целью освежить переднюю линию, но хозяева быстро остудили пыл оппонента — уже на 48-й минуте Азар сделал счет 3:0, а на 63-й Геррейру элегантно поставил точку в дерби. Лучше рестарта для Боруссии не придумаешь, а вот Шальке утратил шестую еврокубковую строчку.

Когда все лидеры провели свои поединки, наступила очередь Баварии. Мюнхенцам достался в соперники Унион — не самый грозный оппонент, но берлинцы умеют навязывать свою игру. Команда Флика понимала, что в случае осечки в этом поединке, любой следующий неудачный результат может сместить ее с первой строчки в чемпионате, учитывая, что на остаток сезона у баварцев далеко не самый простой календарь.

Тем не менее, каких-либо сюрпризов поединок нам не подарил — ни по результату, ни по сценарию игры. Берлинцы провели одну острую атаку на самом старте встречи, и затем вся атакующая активность Униона улетучилась вплоть до последних минут. Бавария, в свою очередь, постепенно наращивала преимущество, и даже сумела забить усилиями Мюллера на 19-й минуте, но гол был отменен после просмотра VAR. Однако это не помешало гостям открыть счет до перерыва. Правда, с пенальти. Левандовски уверенно переиграл голкипера, а вместе с тем повторил рекорд легендарного Герда Мюллера.

Второй тайм прошел по сценарию первого. Унион не особо часто пересекал чужую половину поля, а Бавария, несмотря на серьезное игровое преимущество, не могла конвертировать его в забитые голы. И все же, за десять минут до финального свистка Павар забил второй мяч, который обеспечил подопечным Флика три очка, сохранившие для Баварии четырехочковое преимущество.

Команда Нагельсманна, казалось бы, не должна была испытать проблем в очном поединке против Фрайбурга. Да, "грифы" — это не самый простой соперник, но Лейпциг играл в родных стенах, состав был оптимален, мотивации в виде чемпионской гонки хватало, да и против команд уровнем ниже "быки" практически не теряли очки. Тем не менее, смотря первые полчаса игры, было ощущение, что это Фрайбург борется с Баварией за "серебряную салатницу".

Закономерно,что гости на 34-й минуте сумели наиграть на забитый мяч — Гульде точно замкнул подачу с углового. Удивительно, что Фрайбург не стал сразу оборонять добытый результат, а дальше старался противостоять хозяевам на передних рубежах. Несмотря на статистический перевес, первый тайм можно смело отдавать гостям. Естественно, "быки" всеми силами со старта второй половины пошли вперед. Фрайбург уже изредка старался огрызаться, а Лейпциг лишь набирал обороты, создавая момент за моментом.

На 77-й минуте Поульсен таки сумел сравнять счет ударом головой под левую штангу, и Лейпциг уже думал о том, как бы добыть три очка, чтобы не отпускать конкурентов в таблице. Но на 93-й минуте Фрайбург устроил холодный душ для "красно-белых" — Кох результативно замкнул передачу Холера. Но тут-то VAR дал о себе знать. Видеоповтор отменил взятие ворот, а финальный свисток зафиксировал счет 1:1, который также не радует поклонников Лейпцига.

Накануне тура многие прогнозисты считали, что если кто и потеряет очки из участников чемпионской гонки, так это будет Боруссия М. "Жеребцы", откровенно, не фавориты в борьбе за первое место, да и команда время от времени теряет очки против не самых сильных оппонентов. Кроме того, у Гладбаха не самая радужная статистика выездных встреч, так что вполне можно было ожидать, что матч против нестабильного и непредсказуемого Айнтрахта легким не будет.

Тем не менее, игра продемонстрировала одну истину — гости были в куда лучшей форме, чем хозяева. Даже если не смотреть на результат, а сугубо на игру, было впечатление, что Гладбах готовился к поединку месяц, а "орлы" лишь несколько дней. Картина поединка соответственная — гости сразу взялись за дело, и первая же атака завершилась голом Плеа. Хозяева, не ожидавшие столь тяжелого начала матча, прийти в себя не сумели и тут же пропустили на седьмой минуте вторую атаку — Тюрам легко замкнул прострел с фланга.

Большими усилиями Айнтрахт отодвинул игру от своих ворот, стараясь создать что-то в противовес, но атакующий потенциал "орлов" был куда скромнее, а контрвыпады Гладбаха были значительно опаснее. Во второй половине счет близился к разгромному, когда "жеребцы" на 73-й минуте реализовали пенальти. И лишь на 81-й минуте Айнтрахт забил гол престижа. Кроме того, матч запомнился невероятным спасением Хинтереггера. Подобное не описать — надо видеть.

