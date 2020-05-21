Германия

Клуб второй немецкой Бундеслиги сообщил грустную новость.

Динамо Дрезден отрапортовало о еще двух случаях заражения коронавирусом. Игроки и тренерский штаб ушли на карантин девятого мая, когда были зафиксированы первые заболевшие.

"Департамент здравоохранения Дрездена действовал абсолютно ответственно и правильно, помещая нашу команду в карантин, потому что это позволило нам на ранней стадии разорвать цепь заражения внутри нашей команды", — сказал BBC врач клуба Дрездена Онаис Аль-Сади.

Бундеслига-2 возобновилась в субботу, 16 мая, но Динамо Дрезден не играло, потому что игроки были изолированы.

Напомним, ранее стало известно, что выздоровел полузащитник Миная Игорь Вагин.