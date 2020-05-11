Германия

Вся команда дрезденцев находится на двухнедельной самоизоляции из-за двух случаев коронавируса среди ее игроков.

Матч Динамо Дрезден против Ганновера во Второй Бундеслиге не состоится 17 мая, сообщает CNN.

Причиной стало то, что у двух динамовцев выявили коронавирус. Теперь вся команда и тренерский штаб находятся на двухнедельном карантине.

Динамо Дрезден идет на последнем месте в Бундеслиге 2, а Ганновер расположился в середине таблицы на девятом месте.

Чемпионат Германии должен стать первым среди европейских топ-5, который возобновится после пандемии коронавируса. Первые матчи будут сыграны уже 16-го мая.