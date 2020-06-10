Германия

Байер оценивает немецкого хавбека в 80 миллионов евро.

Полузащитник Байера Кай Хаверц в предстоящее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Николо Скира, Бавария и Челси ведут переговоры с "фармацевтами" о подписании 20-летнего немца. Байер готов отпустить своего футболиста как минимум за 80 миллионов евро.

Руководство Челси уже связалось с представителями Хаверца, предложив пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне немецкий хавбек забил 15 голов и сделал восемь результативных передач в 38 официальных матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов выплатить за Кая Хаверца требуемую сумму и оставить его в Байере еще на один сезон.