Германия

Испанский хавбек признался, что к нему был интерес со стороны итальянских клубов.

Полузащитник Лейпцига Дани Ольмо рассказал, почему решил продолжить карьеру в стане "быков", несмотря на серьезный интерес со стороны других клубов.

"Это правда, что некоторые итальянские клубы проявляли интерес, однако я не могу называть, какие именно".

"В конце концов, я выбрал Лейпциг, поскольку подумал, что это лучшее решение для моей карьеры. Во время телефонных разговоров с руководством и Нагельсманном я убедился, что Лейпциг — серьезный проект, в котором хорошо работают с молодыми игроками".

"Я думаю, что Лейпциг — самая молодая команда в Бундеслиге, и именно это подтолкнуло меня к переходу в этот клуб", — заявил Ольмо в интервью AS.

Напомним, ранее Дани Ольмо признался, что у него были предложения из Испании, Италии и Англии, включая каталонскую Барселону.