Германия

Хавбек прокомментировал результат встречи с "жеребцами".

Полузащитник Баварии Леон Горецка поделился своим мнением о матче с Боруссией Менхенгладбах в 31-м туре Бундеслиги.

Хавбек забил гол на 86-й минуте поединка и принес "красным" победу со счетом 2:1.

"Эмоции после матча очень позитивные. Я невероятно счастлив, что забил этот гол на последних минутах, благодаря которому во вторник мы можем стать чемпионами. Сегодня было невероятно тяжело, у Гладбаха был хороший план на игру. Психологически тяжело, когда приходится отыгрываться.

Сегодня у нас были другие футболисты на поле, что значительно повлияло на наш план. Как правило, на протяжении всех 90 минут мы активно прессингуем, но сегодня мы действовали более оборонительно, хотели располагаться более компактно. Хорошо, что в итоге мы победили. Мы хотим победить в Бремене и привезти салатницу в Мюнхен", – приводит слова Горецки официальный сайт клуба.

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