Германия

Английский клуб следит за эквадорцем.

Защитник Осасуны Первис Эступиньян попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает La Razon.

"Красные дьяволы" хотят укрепить левый фланг обороны и попытается подписать эквадорского фулбека в летнее межсезонье. В подписании 22-летнего игрока также заинтересована Барселона.

Эступиньян присоединился к Осасуне в июле 2019-го на правах аренды из Уотфорда. В текущем сезоне защитник провел 30 поединков в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также проявляет интерес к полузащитнику Ювентуса Аарону Рэмси.