Германия

Немец поделился ожиданиями от следующего поединка команды.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением о предстоящем матче с Вердером, в котором его команда может оформить чемпионский титул.

"У нас есть 24 часа, чтобы отдохнуть и собраться с силами. Я не чувствую, что кто-то из игроков устал и не готов играть.

Футболисты Вердера постараются закрывать свободные зоны. У них в распоряжении есть быстрые игроки, которые умеют переключаться в контратаки. В декабре мы это уже видели. В последнем матче они доказали, что у них атака очень высокого уровня. Но мы смотрим на себя и не хотим раздавать подарки. Во вторник мы хотим добиться поставленной цели. Все в наших руках", – приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Матч Вердер – Бавария в 32-м туре Бундеслиги состоится в Бремене во вторник, 16 июня, и начнется в 21:30 по киевскому времени.