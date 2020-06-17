Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших взятий ворот прошлого тура чемпионата Германии.

Бавария досрочно стала чемпионом Германии, минимально обыграв Вердер в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги, однако другие команды продолжают борьбу либо за еврокубковую зону, либо за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Пресс-служба Бундеслиги подготовила подборку лучших голов 31-го тура первенства страны, в которую вошли взятия ворот Эрлинга Холанда, Андре Силвы и других.

Стоит отметить, что если Бавария досрочно оформила чемпионство Германии, то Падерборн потерял все шансы на сохранение прописки в высшем немецком дивизионе. Арминия же в следующем сезоне будет выступать в Бундеслиге.