Германия

Просьбы финалистов турнира, Баварии и Байера, были отклонены.

Финальный матч Кубка Германии между Байером и Баварией состоится 4 июля без зрителей на трибунах, сообщил сайт Немецкого футбольного союза. Такое решение было принято, исходя из угрозы коронавируса.

НФС подавал запрос властям Берлина о возможности выделить места для пяти тысяч болельщиков каждого клуба (10 тысяч в сумме), но получил отказ, поскольку нет легальных оснований для такого решения. В Берлине до 30 июня запрещены мероприятия численностью более тысячи человек.

Из разрешенной тысячи человек 495 нужно вычитать на непосредственных участников матча – организаторы, футболисты, клубный персонал, арбитры и т.д. Но даже 500 фанатов на игре не будет – присутствие болельщиков слишком сильно увеличило бы потребность в дополнительном персонале. Поэтому все единогласно отказались от каких-либо зрителей.

Дату финала решили не переносить, чтобы уже завершить сезон. Кроме того, в Германии не знают, когда зрители смогут полноценно вернуться на поле.