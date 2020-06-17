Германия

Наставник Баварии высказался о победе в матче с Вердером.

В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги Бавария отправилась в гости к Вердеру, где оформила досрочное чемпионство Германии в сезоне-2019/20 благодаря минимальной победе (0:1). Главный тренер мюнхенского гранда Ханси Флик поделился эмоциями от своего первого трофея в качестве наставника команды.

"Комплимент команде! То, как мы играли в последние месяцы — это страсть, характер, удовольствие от игры, командный дух. Поначалу Вердер не хотел многого. Но затем, когда мы остались в меньшинстве, они стали действовать смело".

"Сегодня не будет никакой критики в адрес команды. Необходимо осознать как команда этого добилась. Невозможно добиться успеха в одиночку, только вместе. Здорово быть в центре всего этого. Mia san Mia отражает уверенность в силах, которую олицетворяет эта команда. Парни обладают невероятным уровнем, а тренерский штаб доверяет им".

"Это Бавария Мюнхен, и она ставит перед собой всегда самые высокие цели. Мы сделали первый шаг. Следующая цель — Кубок Германии. Лигу чемпионов нельзя спланировать. Будет лишь один матч. Мы должны будем быть в отменной форме", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Стоит отметить, что если Бавария досрочно оформила чемпионство Германии, то Падерборн потерял все шансы на сохранение прописки в высшем немецком дивизионе. Арминия же в следующем сезоне будет выступать в Бундеслиге.