Германия

Главный тренер сборной Германии высказался об очередном чемпионстве мюнхенского гранда.

В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги Бавария отправилась в гости к Вердеру, где оформила досрочное чемпионство Германии в сезоне-2019/20 благодаря минимальной победе (0:1). Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о триумфе мюнхенского гранда.

"Мои поздравления Баварии, особенно Ханси Флику, всему тренерскому штабу и игрокам. Пандемия коронавируса стала не единственной преградой, которую пришлось преодолеть Баварии в текущем сезоне. На протяжении долгого времени вопрос первого места был более открытым, чем в предыдущие годы".

"Однако Бавария добилась чемпионства в впечатляющем стиле. Со своим качеством игры, менталитетом и большим удовольствием от футбола "баварцы" по ходу сезона становились все более доминирующей силой", — приводит слова Лева официальный сайт Баварии.

Стоит отметить, что если Бавария досрочно оформила чемпионство Германии, то Падерборн потерял все шансы на сохранение прописки в высшем немецком дивизионе. Арминия же в следующем сезоне будет выступать в Бундеслиге.