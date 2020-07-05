Германия

Председатель правления мюнхенского гранда высказался о победе в Кубке Германии.

Бавария стала обладателем Кубка Германии-2019/20, обыграв в финале турнира леверкузенский Байер (4:2). Генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался о триумфе своей команды.

"Это наш 50-й национальный титул и, возможно, на сегодняшний день он самый важный. Мы вели 3:0 и в полузащите иногда играли слишком жадно, приглашая соперника. Мы могли так получить неприятности".

"Но когда команде удалось взять дубль, но в то же время она продолжает участвовать еще в одном турнире, то это просто отлично. В такой момент остается лишь сделать большой комплимент. Ханси Флик снова вывел Баварию на топ-уровень, это был футбол в нашем стиле", — приводит слова Румменигге официальный сайт Баварии.

Напомним, ранее о завоевании Кубка Германии высказался и сам Ханси Флик, который высоко оценил шансы форварда Роберта Левандовски завоевать Золотой мяч.