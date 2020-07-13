Германия

Немецкий вингер с нового сезона будет выступать в мюнхенском гранде.

Полузащитник Лерой Сане в понедельник, 13 июля, провел первую тренировку в Баварии, куда он перешел из Манчестер Сити этим летом.

Немецкий вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "красными", который рассчитан до июня 2025 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 49 миллионов евро.

"Я очень рад быть здесь", — прокомментировал свою первую тренировку Лерой Сане.

Отметим, что в новом клубе Сане будет выступать под 10-м номером, который на данный момент принадлежит полузащитнику Филиппе Коутиньо.