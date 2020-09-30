Гельзенкирхенцы получили нового главного тренера.
фото Шальке
30 сентября 2020, 18:26
Шальке назначил Мануэля Баума главным тренером, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.
На посту 41-летний специалист сменил Давида Вагнера, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов.
Отметим, что в первом поединке Бундеслиге "синие" были уничтожены на выезде Баварией (0:8), а во втором туре в родных стенах уступили Вердеру (1:3).
До Шальке Мануэль Баум работал с молодежными командами сборной Германии разных категорий.