Германия

Новичок Баварии Эрик Максим Чупо-Мотинг ожидается в стартовом составе поединка первого раунда Кубка Германии.

Эрик Максим Чупо-Мотинг получит возможность продемонстрировать свои бомбардирские качества в дебютном матче за Баварию — уверяет Bild.

В четверг, 15 сентября, матчем Дюрен — Бавария завершится программа первого раунда Кубка Германии, и в нем за чемпионов сыграют футболисты, не вызывавшиеся в свои национальные сборные.

Роберт Левандовски, на подстраховку которого Бавария подписала бывшего форварда ПСЖ, только в среду, 14 октября, принес победу в Лиге наций сборной Польши над Боснией и Герцеговиной, поэтому отдыхает. Так что Чупо-Мотинг сможет проявить себя во всей красе против представителя Оберлиги (пятого дивизиона).

Матч, в котором номинальным хозяеном будет Дюрен, состоится на Альянц-Арене в Мюнхене и начнется в 21:45 по киевскому времени.