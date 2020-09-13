Тесты

Один из лидеров Баварии празднует день рождения. Предлагаем пройти тест, посвященный ему.

Томас Мюллер — человек, который с первого взгляда ничем не выделяется. А между тем, это — один из ключевых до недавних пор игроков Германии, а также по-прежнему лидер Баварии. Пусть он и остается в тени Роберта Левандовски, переоценить вклад немца в успехи команды в этом сезоне попросту невозможно.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua