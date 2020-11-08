Германия

Football.ua собрал воедино слова всех участников принципиальной дуэли между Боруссией Д и Баварией.

В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги особняком стояло противостояние на поле Зигналь-Идуна-Парк, где дортмундская Боруссия сражалась с мюнхенской Баварией в рамках очередной серии классического немецкого противостояния. Коллектив Ханса-Дитера Флика праздновал победу со счетом 3:2, при этом два гола нападающего Роберта Левандовски были отменены после использования системы VAR.

Боруссия Д — Бавария 2:3 Видео голов и обзор матча

Официальный сайт немецкой Бундеслиги опубликовал послематчевые комментарии ключевых участников противостояния, начал с главного тренера победившей стороны — Ханса-Дитера Флика.

"Это была выдающаяся игра. На поле было невероятное качество исполнения, а также было много моментов у обоих ворот. Мы были чуть более точнее, эффективнее непосредственно перед воротами. Победа была более чем заслуженной. Дортмунд был опасен, когда мы совершали ошибки. Нам нужно проявлять терпение для того, чтобы у нас не возникали подобные проблемы столь часто", — высказал свое мнение наставник "красной машины".

Следом за своим главным тренером, слово взял полузащитник мюнхенцев Леон Горецка: "В этих играх разыгрывается больше, чем три очка. Речь идет об уважении. Как я уже сказал, это выдающиеся игры, которые очень важны для нас морально. Здорово было иметь возможность одержать победу сегодня".

Не последняя роль в достижении результата была сыграна голкипером Баварии Мануэлем Нойером: "Для нас это была заслуженная победа, особенно если посмотреть на вторую половину. Мы там были лучшей командой. Мы наращивали контроль над игрой. Гол Давида Алабы перед перерывом был крайне важен. Это позволило нам получить передышку".

Свое мнение после матча высказали и представители уступившей стороны. В частности, наставник Боруссии Д Люсьен Фавр сказал следующее: "Конечно, было много моментов, которые мы могли бы сделать лучше. Мы создали много ситуаций у чужих ворот, мы контратаковали и могли выиграть игру. Мы упустили слишком много моментов в первом тайме".

Нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд, на счету которого был один мяч в этой игре против Баварии, заявил, что соперники просто были лучше: "Если вы спросите конкретно про мое выступление, то я должен забивать больше. Речь идет о том, чтобы извлечь максимум из моей игры и выступлений всей команды, и тогда мы будем на одном уровне с Баварией. Но сейчас это не так, так что Бавария — лучшая команда и лучшая команда в мире. Вот так вот".

Экс-игрок мюнхенского клуба Матс Хуммельс посетовал на невезение для его команды: "Все три их гола были могли быть перекрыты нашими, но мы не проявили достаточной хладнокровности перед их воротами. Я не говорю, что мы доминировали в игре, но удача сегодня была не на нашей стороне. Мы могли бы сыграть лучше. Мы упустили много моментов. Это была очень открытая игра. Бавария была действительно сильна в атаке, но слишком широко раскрывалась в защите. В конце концов, судьбу матча решила более эффективная у чужих ворот команда".

Партнера по центру обороны Боруссии поддержал Мануэль Аканжи: "Мы увидели, что можем соревноваться с ними, но нам нужно быть более решительными впереди и лучше защищаться сзади. Мы играли наравне с соперниками, поэтому нам было больно вновь уступить".

После паузы на матчи национальных сборных, дортмундская Боруссия проведет гостевой поединок против берлинской Герты, а мюнхенская Бавария встретится с бременским Вердером на Альянц Арене. Оба матча состоятся 21 ноября.