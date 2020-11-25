Германия

Венгерский полузащитник может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Лейпциг собирается опередить Арсенал и подписать полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи, сообщает Football Insider.

Немецкий клуб хочет приобрести венгра в ближайшее трансферное окно и отдать его Зальцбурга в аренду до конца сезона.

В текущем сезоне на счету Собослаи 12 матчей во всех турнирах, в которых он сумел отличиться пятью голами и пятью голевыми передачами.

Напомним, что на полузащитника претендует много клубов, но договоренностей ни с одним из них у него нет.