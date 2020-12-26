Германия

Пока лидирует в голосовании Мануэль Нойер.

Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте создал голосование, благодаря которому определит лучшего футболиста сборной Германии в 2020 году.

В список игроков на даннуюю номинацию вошли: Антонио Рюдигер, Тимо Вернер (оба — Челси), Маттиас Гинтер (Боруссия М), Тони Кроос (Реал), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Робин Кох (Лидс), Мануэль Нойер, Серж Гнабри, Никлас Зюле (все – Бавария).

Отдать голос за одного из футболистов может каждый желающий. Пока в голосовании с огромным отрывом лидирует Мануэль Нойер.

Отметим, что в 2020 году сборная Германии сыграла восемь поединков, в которых добыла три победы, четыре раза сыграла вничью и однажды уступила сопернику.

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