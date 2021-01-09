Германия

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Боруссия М одержала волевую победу над Баварией в поединке 15-го тура Бундеслиги.

Подопечные Ханса-Дитера Флика вели в счете в два мяча по ходу первого тайма, однако после пропустили три безответных мяча от менхенгладбахского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка:

Боруссия М — Бавария 3:2

Голы: Хофманн, 35, 45, Нойхаус, 49 — Левандовски, 20 (пен.), Горецка, 26



Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Элведи, Бенсебаини (Янчке, 89) — Закария (Херрманн, 74), Крамер — Нойхаус — Хофманн (Вендт, 89), Штиндль (Вольф, 82) — Эмболо.



Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Горецка, Киммих — Сане, Мюллер, Коста (Коман, 68) — Левандовски.



Предупреждения: Гинтер — Зюле.