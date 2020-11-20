Испания

Сербский нападающий мадридского Реала получил неутешительные результаты тестирования после международной паузы.

Официальный сайт мадридского Реала опубликовал заявление относительно результатов последнего массового тестирования футболистов, которые прибыли из расположений своих национальных команд, состоявшегося утром в пятницу (20 ноября).

В сообщении источника говорится о положительном результате тестирования на коронавирус COVID-19 для сербского нападающего Луки Йовича.

Напомним, что данный футболист в недавнем прошлом принял участие в поединке своей национальной сборной против России, который проходил в рамках последнего тура Лиги наций УЕФА. Йовичу удалось своим дублем не только обеспечить разгром соперников (5:0), но и сохранить для Сербии место в дивизионе B.

Сербия — Россия 5:0 Видео голов и обзор матча

Таким образом, нападающий точно не сможет принять участие в гостевом матче мадридского Реала против Вильярреала, который запланирован на субботу, 21 ноября. Начало в 17:15 по киевскому времени.