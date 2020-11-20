Сербский нападающий мадридского Реала получил неутешительные результаты тестирования после международной паузы.
Лука Йович, Geety Images
20 ноября 2020, 18:19
Официальный сайт мадридского Реала опубликовал заявление относительно результатов последнего массового тестирования футболистов, которые прибыли из расположений своих национальных команд, состоявшегося утром в пятницу (20 ноября).
В сообщении источника говорится о положительном результате тестирования на коронавирус COVID-19 для сербского нападающего Луки Йовича.
Напомним, что данный футболист в недавнем прошлом принял участие в поединке своей национальной сборной против России, который проходил в рамках последнего тура Лиги наций УЕФА. Йовичу удалось своим дублем не только обеспечить разгром соперников (5:0), но и сохранить для Сербии место в дивизионе B.
Сербия — Россия 5:0 Видео голов и обзор матча
Таким образом, нападающий точно не сможет принять участие в гостевом матче мадридского Реала против Вильярреала, который запланирован на субботу, 21 ноября. Начало в 17:15 по киевскому времени.