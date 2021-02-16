Немецкий судья обошел Джюнейта Чакыра и Ховарда Уэбба.
Феликс Брых, Getty Images
16 февраля 2021, 19:46
Международная федерация футбольной статистики и истории IFFHS опубликовала рейтинг лучших арбитров в период с 2001 по 2020 год.
Лучшим судьей мира признан немец Феликс Брых, который работал на финалах ЛЕ-2014 и ЛЧ-2017.
Второе место занял турок Джюнейт Чакыр, обслуживший финал Лиги чемпионов в 2015 году, а тройку лучших замкнул англичанин Ховард Уэбб, который работал на финалах ЛЧ-2010 и ЧМ-2010.
Рейтинг составлялся на основе ежегодных классификаций списков лучших арбитров. Судья занимавший первое место, зарабатывал 20 очков, второе -19 и так далее.
Топ-10 арбитров мира в XXI веке:
1. Феликс Брых (Германия) — 141 балл
2. Джюнейт Чакыр (Турция) — 140
3. Ховард Уэбб (Англия) — 137
4. Маркус Мерк (Германия) — 135
5. Бьорн Куйперс (Нидерланды) — 133
6. Никола Риццоли (Италия) — 121
7. Оскар Руис (Колумбия) — 104
8-10. Массимо Бузакка (Швейцария) — 96
8-10. Хорхе Ларрионда (Уругвай) — 96
8-10. Любош Михел (Словакия) — 96
11. Пьерлуиджи Коллина (Италия) — 94
12. Нестор Питана (Аргентина) — 88
13. Ким Милтон Нильсен (Дания) — 84
14. Франк Де Блекере (Бельгия) — 82
15. Виктор Кашшаи (Венгрия) — 81
16. Мартин Аткинсон (Англия) — 80
17. Дамир Скомина (Словения) — 76
18. Мехуто Гонсалес (Испания) — 73
19-20. Андерс Фриск (Швеция) — 70
19-20. Грэм Полл (Англия) — 70.