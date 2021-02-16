Германия

Немецкий судья обошел Джюнейта Чакыра и Ховарда Уэбба.

Международная федерация футбольной статистики и истории IFFHS опубликовала рейтинг лучших арбитров в период с 2001 по 2020 год.

Лучшим судьей мира признан немец Феликс Брых, который работал на финалах ЛЕ-2014 и ЛЧ-2017.

Второе место занял турок Джюнейт Чакыр, обслуживший финал Лиги чемпионов в 2015 году, а тройку лучших замкнул англичанин Ховард Уэбб, который работал на финалах ЛЧ-2010 и ЧМ-2010.

Рейтинг составлялся на основе ежегодных классификаций списков лучших арбитров. Судья занимавший первое место, зарабатывал 20 очков, второе -19 и так далее.

Топ-10 арбитров мира в XXI веке:

1. Феликс Брых (Германия) — 141 балл

2. Джюнейт Чакыр (Турция) — 140

3. Ховард Уэбб (Англия) — 137

4. Маркус Мерк (Германия) — 135

5. Бьорн Куйперс (Нидерланды) — 133

6. Никола Риццоли (Италия) — 121

7. Оскар Руис (Колумбия) — 104

8-10. Массимо Бузакка (Швейцария) — 96

8-10. Хорхе Ларрионда (Уругвай) — 96

8-10. Любош Михел (Словакия) — 96

11. Пьерлуиджи Коллина (Италия) — 94

12. Нестор Питана (Аргентина) — 88

13. Ким Милтон Нильсен (Дания) — 84

14. Франк Де Блекере (Бельгия) — 82

15. Виктор Кашшаи (Венгрия) — 81

16. Мартин Аткинсон (Англия) — 80

17. Дамир Скомина (Словения) — 76

18. Мехуто Гонсалес (Испания) — 73

19-20. Андерс Фриск (Швеция) — 70

19-20. Грэм Полл (Англия) — 70.