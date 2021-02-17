Германия

Макс Эберль принял на себя ответственность за уход Марко Розе.

Спортивный директор менхенгладбахской Боруссии Макс Эберль прокомментировал решение главного тренера Марко Розе перейти в дортмундскую Боруссию, а также подтвердил, что клуб не намерен досрочно увольнять 44-летнего немца.

"За последние дни и недели мы провели много открытых переговоров. Марко принял решение, которое полностью соответствует его контракту. Я беру на себя ответственность за то, что Марко смог принять это решение.

Конечно, я разочарован решением Марко, но я на 100 процентов убежден, что он сделает все возможное, чтобы добиться успеха в клубе до своего последнего дня. Следовательно, до этого момента не было никаких соображений об увольнении Марко.

Его помощники последуют за ним в Дортмунд. Поэтому летом мы представим новый тренерский штаб", — приводит слова Эберля Get German Football News.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на вакантное место будет Марк ван Боммель.