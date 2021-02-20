Германия

Команда Ханса-Дитера Флика допустила очередную осечку в чемпионате Германии.

В поединке 22-го тура немецкой Бундеслиги лидер чемпионата Бавария в гостях минимально уступила Айнтрахту со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте поединка, когда Филип Костич ворвался в штрафную по левому флангу и прострелил в центр, где Дайчи Камада в касание переправил мяч в дальний угол ворот Мануэля Нойера.

Спустя 19 минут Айнтрахт удвоил свое преимущество в счете благодаря усилиям Амина Юнеса, который шикарно пробил в дальнюю девятку с угла штрафной площадки.

Все чем ответила команда Ханса-Дитера Флика, это забитый мяч во втором тайме в исполнении Роберта Левандовски после классных действий от Лероя Сане, который войдя в штрафную накрутил двух защитников и выкатил мяч на польского форварда.

После 22 туров у Баварии 49 очков и уверенное лидерство в Бундеслиге с отрывом от Лейпцига в пять очков, но у "быков" есть игра в запасе. Благодаря победе Айнтрахт набрал 42 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице.

Айнтрахт — Бавария 2:1

Голы: Камада, 12, Юнес, 31 — Левандовски, 53

Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хинтеррегер, Тута — Костич, Роде (Ильзанкер, 68), Хасебе, Туре — Юнес (Баркок, 74), Камада (Цубер, 90+4) — Йович (Аче, 68)

Бавария: Нойер — Дэвис, Боатенг, Зюле, Киммих — Алаба, Рока (Горетцка, 46) — Коман (Мусиала, 83), Чупо-Мотинг (Эрнандес, 83), Сане (Мартинес, 90+1) — Левандовски

Предупреждения: Ндика — Роде