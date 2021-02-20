Германия

Мюнхенцы уступили во Франкфурте.

Главный тренер Баварии Ханси Флик прокомментировал поражение от Айнтрахта в Бундеслиге (2:1).

"Мы не очень хорошо играли. Айнтрахт играл в большом темпе. Если мы бы играли так, как во второй половине, в течение 90 минут, победитель был бы другим. У нас были бурные несколько недель. Мы всего лишь люди. Но я все еще горжусь командой.

У нас много травмированных и инфицированных игроков. Я не думал, что Леон Горецка покажет такую ​​сильную игру. Он помог нам и принес позитивную энергию на поле. Мы можем похвалить игроков за вторую половину игры. Я не волнуюсь", — цитирует Флика Sextuple winners.

Напомним, в середине февраля Бавария сумела выиграть клубный чемпионат мира.

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