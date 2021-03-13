Германия

Состоялись очередные поединки 25-го тура чемпионата Германии.

Завершились очередные поединки 25-го тура немецкой Бундеслиги.

В первом матче берлинский Унион на своем поле одержал минимальную победу над Кельном со счетом 2:1.

Гости открыли счет первыми, выйдя вперед в компенсированное время арбитром к первому тайму, когда Онджей Дуда реализовал пенальти. Однако в самом начале второго тайма хозяева ответили той же монетой — на 48-й минуте Макс Крузе уверенно исполнил одиннадцатиметровый удар. Победу берлинской команде принес забитый мяч в исполнении Кристофера Триммеля, который спокойно расстрелял ворота с нескольких метров после подачи с левого фланга.

После 25 игр в активе Униона 38 очков и 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Кельна 22 балла и 14-я строчка.

Унион Берлин — Кельн 2:1

Голы: Крузе, 48 (с пенальти), Триммель, 67 — Дуда, 45+2 (с пенальти)

Унион Берлин: Люте — Шлоттербек, Кнохе, Фридрих — Рьерсон (Бюлтер, 88), Премель (Гентнер, 73), Андрих, Триммель — Эндо (Ингвартсен, 61), Крузе (Грисбекк, 89) — Муса (Похьяпало, 73)

Кельн: Тимо Хорн — Каттербах, Яннес Хорн (Чичос, 12), Мере, Вольф (Эхизибуе, 81) — Гектор (Якобс, 64), Скири — Езкан (Бонавентуре, 81), Майер, Реджбечай (Лимниос, 81) — Дуда

Предупреждения: Муса, Андрих — Яннес Хорн, Езкан, Скири

Во второй встрече Майнц на своем поле обыграл Фрайбург со счетом 1:0. Единственный мяч в составе хозяев забил вышедший на замену Робин Квайсон на 84-й минуте встречи.

После этого тура Майнц набрал 21 очко и поднялся на 16-е место, а у Фрайбурга 34 балла и 8-я строчка.

Майнц — Фрайбург 1:0

Гол: Квайсон, 84.

Майнц: Центнер — Ниакате, Белль (Хак, 72), Сен Жюст — Мвене, Боэтиус, Кор, Баррейро (Штогер, 72), да Коста (Бросински, 82) — Салаи (Глатцель, 58), Буркардт (Квайсон, 72)

Фрайбург: Мюллер — Гюнтер, Хацнтц, Линхарт, Шмид — Грифо (Сантамария, 81), Хефлер, Шлоттербек, Шаллан (Демирович, 72) — Чон У Ен (Квон, 81), Хелер (Петерсен, 81)

Предупреждения: Белль — Хефлер, Шлоттербек, Шмид