Германия

Полузащитник Майнца решил вернуться в родную команду.

Опорный полузащитник Данни Латца решил летом покинуть Майнц и вернуться в терпящий бедствие Шальке — сообщил официальный сайт аутсайдера Бундеслиги.

31-летний Латца отказался продлить контракт, истекающий нынешним летом, с Майнцем и подписал соглашение с Шальке на год, которое вступит в действие с 1 июля 2021 года и может быть продлено, если "кобальтовые" вернутся в элитный дивизион.

Данни 13 лет провел в системе Шальке, однако за первую команду сыграл лишь 3 матча (0 голов), после чего выступал за Дармштадт (73, 10), Бохум (66, 5) и Майнц (154, 7).

В его послужном списке 42 матча (3 гола) за различные юношеские и молодежную сборные Германии.

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