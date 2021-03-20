Германия

Помимо этого польский форвард установил еще два новых достижения в истории чемпионата Германии.

Мюнхенская Бавария в матче 26-го тура Бундеслиги в меньшинстве разгромила Штутгарт со счетом 4:0.

В этом поединке главный бомбардир хозяев Роберт Левандовски оформил хет-трик, благодаря чему достиг своей рекордной отметки по количеству голов за сезон в Бундеслиге. На его счету теперь 35 голов в 25 матчах. В прошлом сезоне он забил 34 мяча.

Для Бундеслиги это четвертый результат по количеству забитых мячей за сезон. До 32-летнего поляка лишь Герд Мюллер забивал больше, причем трижды: 36 голов в сезоне-1972/73, 38 в сезоне 1969/70 и 40 в сезоне-1971/72.

По информации GracenoteLive, Левандовски вышел на второе место по количеству хет-триков в немецком чемпионате. На счету поляка их 13, а больше всех было у того же Мюллера — 32. По этому показателю Роберт обошел Марио Гомеса и Клауса Фишера.

Также GracenoteLive отмечает, что Левандовски теперь занимает второе место по количеству голов в Бундеслиге. На счету поляка 271 мяч в Бундеслиге, что на один больше, чем у Фишера. Рекордсменом является Мюллер, на счету которого 365 забитых мячей.

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