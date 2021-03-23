Англия

Англичанин высказался о возможных перспективах нападающего "шмелей".

Экс-футболист Брайтона, ныне представляющий интересы Майкла Кина, Бена Годфри и Мейсона Холгейта, Джейми Морали поделился мыслями об обозримом будущем форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

"Я бы сказал, что рыночная стоимость Холанда сейчас составляет около 150 млн фунтов. Думаю, он перейдет английский чемпионат. В Манчестер Сити или Челси.

Думаю, его зарплата может составить от 200 до 300 тысяч фунтов в неделю", – цитирует специалиста VG.no.

Ранее сообщалось, что президент Барселоны Жоан Лапорта начал работу над трансфером Холанда.

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