Англия

Лебеф поделился мнением о потенциальном трансфере.

Бывший защитник Челси Франк Лебеф высказался о возможном переходе форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда в лондонский клуб.

"Холанд – зверь. Конечно, его покупка – это плюс для Челси. Но также нужно думать о финансовой составляющей и о том, что раздевалка должна поддерживать тренера.

Если взять Холанда, то сразу же "выпадает" Жиру. Также можно потерять Хавертца, Вернера. А что насчет Пулишича? А где будет играть Зиеш?

Это как будто уравнение, и нужно убедиться, что все сработает так, как надо, что результат будет хорошим для клуба.

Можно добавить в команду талантливых игроков, это не проблема. Но нужно убедиться, что отношения в команде не испортятся, иначе быть катастрофе. Наличие сильных игроков не гарантирует победы", – цитирует француза Teamtalk со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Франк Лебеф раскритиковал Кая Хавертца.

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