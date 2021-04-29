Германия

Третий вратарь Баварии еще на год останется в Мюнхене.

Торбен Хоффманн продлил контракт с Баварией до 30 июня 2022 года — утверждает Kicker.

22-летний Хоффманн официально считается третьим вратарем Баварии после Нойера и Нюбеля, но еще ни разу не сыграл за первую команду в официальных матчах.

По условиям предыдущего соглашения с Баварией, с 30 апреля 2021 года талантливый голкипер мог начать переговоры с другим клубом (на Торбена претендовал Вольфсбург), но мюнхенцы воспользовались своим правом в одностороннем порядке продлить контракт на год.