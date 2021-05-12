Германия

В презентации формы приняли участие Клостерманн, Поульсен и Собослои.

Лейпциг на своем официальном сайте представил новый комплект домашней формы на следующий сезон.

Новая футболка выполнена в белом цвете с красными вставками и изготовлена из полиэстера, который был получен путем переработки пластиковых бутылок. Шорты и гетры — красные.

На воротниках будет написан девиз немецкого клуба: "Ты можешь делать все, что угодно".

В презентации нового комплекта формы приняли участие защитник Лукас Клостерманн, полузащитник Доминик Собослаи и нападающий Юссуф Поульсен.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.