Германия

Преемником Юлиана Нагельсмана на посту наставника "быков" будет Джесси Марш.

Лейпциг на своем официальном сайте объявил, что начиная со следующего сезона команду возглавит главный тренер Зальцбурга Джесси Марш.

Американский специалист в стане "быков" сменит Юлиана Нагельсманна, который в следующем сезоне будет возглавлять мюнхенскую Баварию. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года.

Марш возглавляет Зальцбург с 2019 года, а до этого работал в Лейпциге ассистентом главного тренера, а также был наставником Нью-Йорк Ред Буллз и Монреаль. Под руководством Марша Зальцбург стал чемпионом Австрии и завоевал Кубок страны.

После 31 тура Лейпциг набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей Баварии на семь баллов.

Также Зальцбург объявил, что Марша на посту главного тренера сменит Маттиас Яйссле, который подписал контракт на два года. До этого 33-летний немец возглавлял ФК Лиферинг.

Nachfolger steht fest:

Ab Sommer wird Matthias #Jaissle das Amt des Cheftrainers übernehmen. Der aktuelle Trainer des FC Liefering unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.



Servus, Matthias! 💪 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 29, 2021

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